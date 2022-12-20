В Украине остается сложной ситуация в энергетике, а рф будет делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света, – Шмыгаль

В Украине после вражеских атак из-за существенных повреждений в сети сохраняется значительный дефицит электроэнергии. До Нового года россияне хотят оставить украинцев без света.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По состоянию на 20 декабря в энергосистеме работает 8 блоков атомных станций и 10 тепловых станций. Для поддержания сбалансированной работы энергосистемы были применены аварийные отключения в 11 регионах нашего государства. Ремонты продолжаются, но ситуация остается сложной.

– В условиях, когда энергосистема испытывает удары чуть ли не каждый день, давать какие-либо прогнозы относительно возобновления стабильного энергоснабжения просто невозможно. Местные власти также не должны создавать завышенных ожиданий. Ведь параллельно с атакой против нашей энергетики россия проводит информационно-психологические операции, чтобы посеять панику и уныние, - сказал Шмигаль.

Он отметил, что украинцев предупреждают о том, что свет может быть всего по несколько часов в день; о том, что положение дел в энергосистеме может как улучшиться, так и ухудшиться в зависимости от интенсивности и массированности новых атак россиян.