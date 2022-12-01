В рф пока спорят, проводить ли новое военное наступление в Украине ближайшей зимой, – The NYT

Российские чиновники пока не могут прийти к согласию по поводу того, проводить ли новое военное наступление в Украине ближайшей зимой.

Об этом журналистам во вторник заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США на условиях анонимности, сообщает The New York Times.

По словам американского чиновника, в высших военных кругах россии ведутся внутренние дискуссии о том, могут ли российские военные осуществить новое наступление.

Чиновник сказал, что США наблюдают «противоречивые вещи» в этих дискуссиях: некоторые чиновники настаивают на новом наступлении, тогда как другие ставят под сомнение, есть ли у россии потенциал для этого.

Представитель Госдепа не уточнил, на основе каких разведывательных данных США определяют характер обсуждений высшего руководства рф, но добавил, что пока непонятно, к чему "приведут их (россии) фактические действия».

Напомним, на прошлой неделе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что, по его мнению, россия мобилизует 200 тысяч новых военных и может попытаться захватить Киев уже в январе 2023 года.