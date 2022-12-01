Оккупант пять раз пытался бежать из российской армии и наконец попал в плен в ВСУ

В плен к СБУ попал российский оккупант, 5 раз пытавшийся бежать из российского войска.

Об этом сообщает СБУ.

Он и его сослужащие так боятся ВСУ, что после первого же боя все 135 новобранцев из его полка сдали оружие и отказались воевать. Впрочем, когда поняли, что российское командование их просто так не отпустит – пытались сбежать из своих подразделений.

– Сколько раз меня пытались отправить на «передок», так я осознавая, что там… убегал. 5 раз меня находили и возвращали обратно, – рассказывает он сотрудникам СБУ.

В конце концов, он попал в плен к украинским силам обороны и остался жив.

Тем оккупантам, кто хочет вернуться домой, СБУ напоминает о «горячей линии» +380936886888.

Позвонив на нее, можно получить подробную инструкцию, как максимально безопасно сдаться в плен и остаться в живых.