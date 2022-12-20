«Для меня 300 Баштанцев круче, чем 300 Спартанцев»: Ким опубликовал архивное видео, как разбили врага возле Баштанки

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал очередное видео боев возле Баштанки, которые происходили в марте.

Видео он разместил в Telegram.

«Прошлое… Больше 300 Баштанцев и больше 100 Новобужан не входящих в состав ВСУ принимали тогда участие в битвах в Баштанском районе. Для меня 300 баштанцев круче 300 спартанцев :)» - написал Ким.

Как известно, тогда оккупанты попытались прорваться через Баштанку. Части техники это удалось, а часть задержали представители местной терробороны, которые дали бой оккупантам. Ту же технику, которая прошла через город, остановили уже за городом.

На видео еще один захваченный ЗРПК «Панцирь С-1» стоимостью 15 миллионов долларов.