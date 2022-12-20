Президент Зеленский призвал поддерживать растерзанный, но непокоренный город Бахмут и его защитников

Президент Украины Владимир Зеленский призвал поддерживать растерзанный, но непокоренный город Бахмут и его защитников.
Об этом он сказал во время традиционного вечернего видеообращения.
– Вернулся из Донетчины, из нашей Бахмутской крепости. Был там сегодня, чтобы поддержать наших бойцов, вручить государственные награды, поблагодарить их. Всем нашим героям – тем, кто обороняет там не только Бахмут и не только наш Донбасс, но и всю Украину. Должны это понимать – абсолютно все. На пути к передовой я проехал сегодня и Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку... Города, села с ними рядом, которые сейчас буквально борются за жизнь. Жизнь для всех нас – для всех украинцев и для всего украинского, более того – для всего и всех, кто бережет в себе человечность, - сказал Зеленский.
- Посмотрите, какое у России наступление, что она оставляет там, куда заносит свой флаг. Выжженная земля, уничтоженная жизнь... Боль, руины и могилы – это так называемый «русский мир». Именно это останавливают наши герои. Именно это они выгоняют из Украины, шаг за шагом возвращая жизнь на нашу землю, куда ступили оккупанты. И чтобы это движение было, чтобы была наша граница, чтобы мы возвращали украинский флаг городам и селам на юге и востоке нашего государства, есть Бахмут, есть крепость, есть наши героические защитники. Каждый день, который они выстояли там, каждый удар, который они выдержали там, каждая атака, которую они отразили, и каждая контратака, которую они совершили – это жизнь для Украины, - добавил Глава государства.
Президент Зеленский также поблагодарил всех воинов, защищающих #ФортецяБахмут.
- Благодарю всех мам и пап, жен и детей наших героев, которые спасают Украину именно там! И я прошу всех наших людей: где бы вы ни были, пожалуйста, поддерживайте украинских героев, которые держатся против самых жестоких атак оккупантов, против самых безумных российских ударов... Поддерживайте наш Бахмут – растерзанный, но непокоренный – и его защитников. Мы будем делать все возможное и невозможное, ожидаемое и неожиданное, чтобы у наших героев было все необходимое для побед. Для результатов, которых ожидают все украинцы. Которых ожидают все наши города и села на линии фронта. Это Марьинка, это Угледар, это Торецк, это Соледарь, Клищиевка... Это наша Луганщина, это наш юг Украины, это наш Крым. Украина ничего своего не будет оставлять врагу, – добавил Зеленский.