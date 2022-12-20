Президент Зеленский призвал поддерживать растерзанный, но непокоренный город Бахмут и его защитников

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20.12.2022 21:38

Президент Украины Владимир Зеленский призвал поддерживать растерзанный, но непокоренный город Бахмут и его защитников.

Об этом он сказал во время традиционного вечернего видеообращения.

Вернулся из Донетчины, из нашей Бахмутской крепости. Был там сегодня, чтобы поддержать наших бойцов, вручить государственные награды, поблагодарить их. Всем нашим героям – тем, кто обороняет там не только Бахмут и не только наш Донбасс, но и всю Украину. Должны это понимать – абсолютно все. На пути к передовой я проехал сегодня и Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку... Города, села с ними рядом, которые сейчас буквально борются за жизнь. Жизнь для всех нас – для всех украинцев и для всего украинского, более того – для всего и всех, кто бережет в себе человечность, - сказал Зеленский.

- Посмотрите, какое у России наступление, что она оставляет там, куда заносит свой флаг. Выжженная земля, уничтоженная жизнь... Боль, руины и могилы – это так называемый «русский мир». Именно это останавливают наши герои. Именно это они выгоняют из Украины, шаг за шагом возвращая жизнь на нашу землю, куда ступили оккупанты. И чтобы это движение было, чтобы была наша граница, чтобы мы возвращали украинский флаг городам и селам на юге и востоке нашего государства, есть Бахмут, есть крепость, есть наши героические защитники. Каждый день, который они выстояли там, каждый удар, который они выдержали там, каждая атака, которую они отразили, и каждая контратака, которую они совершили – это жизнь для Украины, - добавил Глава государства.

Президент Зеленский также поблагодарил всех воинов, защищающих #ФортецяБахмут.

- Благодарю всех мам и пап, жен и детей наших героев, которые спасают Украину именно там! И я прошу всех наших людей: где бы вы ни были, пожалуйста, поддерживайте украинских героев, которые держатся против самых жестоких атак оккупантов, против самых безумных российских ударов... Поддерживайте наш Бахмут – растерзанный, но непокоренный – и его защитников. Мы будем делать все возможное и невозможное, ожидаемое и неожиданное, чтобы у наших героев было все необходимое для побед. Для результатов, которых ожидают все украинцы. Которых ожидают все наши города и села на линии фронта. Это Марьинка, это Угледар, это Торецк, это Соледарь, Клищиевка... Это наша Луганщина, это наш юг Украины, это наш Крым. Украина ничего своего не будет оставлять врагу, – добавил Зеленский.

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