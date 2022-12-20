Президент Зеленский призвал поддерживать растерзанный, но непокоренный город Бахмут и его защитников

Президент Украины Владимир Зеленский призвал поддерживать растерзанный, но непокоренный город Бахмут и его защитников.

Об этом он сказал во время традиционного вечернего видеообращения.

– Вернулся из Донетчины, из нашей Бахмутской крепости. Был там сегодня, чтобы поддержать наших бойцов, вручить государственные награды, поблагодарить их. Всем нашим героям – тем, кто обороняет там не только Бахмут и не только наш Донбасс, но и всю Украину. Должны это понимать – абсолютно все. На пути к передовой я проехал сегодня и Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку... Города, села с ними рядом, которые сейчас буквально борются за жизнь. Жизнь для всех нас – для всех украинцев и для всего украинского, более того – для всего и всех, кто бережет в себе человечность, - сказал Зеленский.

- Посмотрите, какое у России наступление, что она оставляет там, куда заносит свой флаг. Выжженная земля, уничтоженная жизнь... Боль, руины и могилы – это так называемый «русский мир». Именно это останавливают наши герои. Именно это они выгоняют из Украины, шаг за шагом возвращая жизнь на нашу землю, куда ступили оккупанты. И чтобы это движение было, чтобы была наша граница, чтобы мы возвращали украинский флаг городам и селам на юге и востоке нашего государства, есть Бахмут, есть крепость, есть наши героические защитники. Каждый день, который они выстояли там, каждый удар, который они выдержали там, каждая атака, которую они отразили, и каждая контратака, которую они совершили – это жизнь для Украины, - добавил Глава государства.

Президент Зеленский также поблагодарил всех воинов, защищающих #ФортецяБахмут.