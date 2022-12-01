ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ отбили атаки оккупантов возле 25 населенных пунктов

Уже 301-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 20 декабря, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 21 декабря.

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08:07 Оккупационные войска в течение 20 декабря обстреливали акваторию Очакова. Подробнее - по ссылке.

08:02 Как сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ, за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах двадцати пяти населенных пунктов. Среди них – Масютовка Харьковской области; Подкуйчанск, Диброва и Белогоровка в Луганской и Верхнекаменское, Веселое, Яковловка, Бахмутское, Бахмут, Водяное, Пески, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области.

В то же время противник нанес 5 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня. В результате большие повреждения получила гражданская инфраструктура и пострадало мирное население городов Херсон, Константиновка и Волчанск.

По всей территории Украины остается опасность авиационных и ракетных ударов.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял из артиллерии позиции наших войск в районах шестнадцати населенных пунктов. В частности, это - Михальчина Слобода Черниговской области и Вильча, Веселое, Волчанск, Волчанские Хутора, Варваровка, Ольховатка и Двухлетняя на Харьковщине. Также противник задействовал ударный БпЛА и армейскую авиацию возле Красного Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях огневого поражения понесли районы населенных пунктов Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия. Обстрелял из танков и артиллерии наши позиции в районах более 20 населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Дилиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Нанесены авиаудары в районах Спорного и Белогоровки.

На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по позициям наших войск вблизи Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстрелы из реактивной артиллерии районов населенных пунктов Белогорья, Каменское и Малые Щербаки Запорожской области и Новодмитровка, Каменское, Республиканец, Новоберислав, Понятовка, Херсон, Никольское, Садовое и Антоновка на Херсонщине.

Подтверждено огневое поражение 19 декабря района сосредоточения живой силы и техники оккупантов в Херсонской области, в районе Васильевки. Уничтожено 8 единиц тяжелой военной техники разного типа. Информация о потерях в живой силе уточняется.

С 12 декабря российские оккупационные войска проводят подготовку к принудительной эвакуации граждан Украины, проживающих на территории города Васильевки и близлежащих населенных пунктов Васильевского района Запорожской области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили состав боеприпасов, 3 пункта управления и 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

07:54 Ночью оккупанты обстреливали город Курахово в Донецкой области.

07:47 Оккупанты обстреляли дома в Никопольском районе Днепропетровщины.