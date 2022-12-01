Оккупанты обстреляли акваторию Очакова

Оккупационные войска в течение 20 декабря обстреливали акваторию Очакова.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Вчера, 20 декабря, в 09:07, 10:34, 11:46, 13:09, 13:55, 14:22 и 15:26 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет», – написал Ким.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Также, как сообщает Воздушное командование «Юг», 20 декабря, с 13:00 до 14:00, на южном направлении силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и сбиты два российских БПЛА. В Николаевской области уничтожен беспилотник оперативно-тактического уровня, а в Херсонской области ударно-разведывательный «Орион».