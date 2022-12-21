В Херсоне задержали еще двух предателей, работавших на оккупантов в СИЗО

В Херсоне задержаны еще двое инспекторов ГУ «Херсонский следственный изолятор», которые во время временной оккупации города работали на захватчиков.

Об этом сообщили в Госбюро расследований.

Фигуранты добровольно перешли на сторону неприятеля с первых дней оккупации и работать в незаконно созданном органе – «Управление службы исполнения наказан по Херсонской области». Они следовали указаниям врага и получали зарплату в рублях.

Документирование деятельности коллаборантов работники ГБР приступили еще к деоккупации города. Имея информацию о том, что фигуранты могут продолжать контактировать с оккупантами и предоставлять им информацию о Вооруженных силах Украины уже на территории освобожденной Херсонщины, ГДБР задержали этих двух человек.

Им сообщено о подозрении в государственной измене (часть 2 статьи 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества.

ГБР отмечает, что наказание за государственную измену неизбежно. Все коллаборанты будут разоблачены и привлечены к ответственности согласно Закону. Краткосрочная выгода от сотрудничества с врагом превратится в позорное и длительное заключение.