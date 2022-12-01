США передадут Украине еще вооружение на $1,8 миллиарда, в том числе системы Patriot

Новый масштабный пакет помощи от США на 1,8 миллиарда долларов будет включать в себя технику, которая позволит укрепить противовоздушную оборону Украины, в том числе установки Patriot.

Об этом сообщает Associated Press.

Представители США описали подробности помощи на условиях анонимности, поскольку о ней еще не было объявлено. Помощь сигнализирует о расширении перечня вооружения, передаваемого США в Украину.

По словам официальных лиц, пакет, о котором планируют объявить во время визита Владимира Зеленского в США 21 декабря, будет включать около 1 миллиарда долларов оружия из запасов Пентагона и еще 800 миллионов долларов для Инициативы содействия безопасности Украины, финансирующей оружие, боеприпасы, обучение и другое помощь.

Спустя время в Белом доме официально подтвердили этот пакет помощи для Украины.

«Он будет содержать очень важную новую способность: ракетную батарею Patriot, которая станет критически важным активом для защиты украинского народа от варварских нападений россии на критическую инфраструктуру Украины. Мы будем учить украинских военных, как управлять батареей ракет Patriot в третьей стране. Это займет некоторое время, но украинские войска вернутся в свою страну, чтобы управлять этой батареей. И мы будем продолжать приоритет другим формам поддержки противовоздушной обороны, включая NASAMS, HAWK, Стингеры и оборудование для борьбы с БПЛА», - рассказали в администрации Байдена.

Во время этого визита Зеленского также будут вместе с Конгрессом отмечать работу по принятию значительного пакета дополнительного финансирования для Украины на 2023 год – ожидается двухпартийный пакет финансирования Украины на сумму более 40 миллиардов долларов.

Зеленский и другие украинские чиновники давили на западных лидеров, чтобы они предоставили более совершенное оружие, включая Patriot, чтобы помочь Украине в войне с россией.

Patriot станет самой современной зенитно-ракетной системой, которую Запад предоставил Украине для отражения российских воздушных атак.

Напомним, как Президент Зеленский рассказал, что лично занимается вопросом предоставления Украине комплексов Patriot.