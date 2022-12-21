В США нет подтверждений поставок рф иранских ракет

В Вашингтоне внимательно отслеживают ситуацию вокруг потенциальных переговоров между рф и Ираном по передаче российским силам баллистических ракет, однако, по состоянию на сегодняшний день, США не видели подтверждений, что россияне могли бы получить эти ракеты.

Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, передает «Укринформ».

«Мы знаем, что есть дискуссии о потенциальной передаче баллистических ракет. Мы не видели, чтобы это подтвердилось, по состоянию на данный момент, но следим за этим очень внимательно», - отметил представитель Белого дома.

В то же время он подчеркнул, что Иран продолжает поставлять России боевые беспилотники, «которые россия использует для того, чтобы убивать украинцев и бить по их гражданской инфраструктуре». Кирби напомнил, что это имело место, в том числе, на протяжении последних суток.

Напомним, как в британской разведке сообщалось, что Иран и россия в ближайшие месяцы усилят сотрудничество в военной сфере. Вероятно, россия просит предоставить сотни баллистических ракет.