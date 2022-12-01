Наемники «Вагнера» и мобилизованные россияне плохо подготовлены к уличным боям в Бахмуте, – британская разведка

Разведка Британии прогнозирует, что у бойцов «Вагнера» и мобилизованных военных рф возникнут проблемы с ведением городских боев в Бахмуте.
Об этом говорится в разведывательном смотре минобороны Британии.
Разведка отмечает, что за последнюю неделю российские военные и марионеточные силы «Вагнера» добились небольших успехов на восточной окраине города Бахмут Донецкой области.
Российская пехота, очевидно, закрепилась в восточных промышленных районах города, а кое-где продвинулась в жилые кварталы города. Уличные бои там продолжаются.
Согласно сводке, интенсивные бои в Бахмутском секторе велись с июня 2022 года, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов в город. С тех пор как в июле 2022 года россияне продвинулись в Лисичанск и Северодонецк, в войне не было затяжных крупномасштабных боев в населенных пунктах.
«Поскольку бои в населенных пунктах требуют высокоподготовленной пехоты с отличным руководством на младшем уровне, этот тип боя вряд ли подойдет плохо подготовленным бойцам "Вагнера" и мобилизованным резервистам российской армии», - говорится в обзоре британского ведомства.