Наемники «Вагнера» и мобилизованные россияне плохо подготовлены к уличным боям в Бахмуте, – британская разведка

Разведка Британии прогнозирует, что у бойцов «Вагнера» и мобилизованных военных рф возникнут проблемы с ведением городских боев в Бахмуте.

Об этом говорится в разведывательном смотре минобороны Британии.

Разведка отмечает, что за последнюю неделю российские военные и марионеточные силы «Вагнера» добились небольших успехов на восточной окраине города Бахмут Донецкой области.

Российская пехота, очевидно, закрепилась в восточных промышленных районах города, а кое-где продвинулась в жилые кварталы города. Уличные бои там продолжаются.

Согласно сводке, интенсивные бои в Бахмутском секторе велись с июня 2022 года, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов в город. С тех пор как в июле 2022 года россияне продвинулись в Лисичанск и Северодонецк, в войне не было затяжных крупномасштабных боев в населенных пунктах.