«Они постоянно над этим работают. Таких историй до десяти»: Глава СБУ рассказал о покушениях оккупантов на украинских высокопоставленных чиновников

Задержание участников покушения на Буданова и Резникова летом 2022 года Глава СБУ Василий Малюк заявил, что оккупанты пытались выполнить до десяти заказных убийств важных украинских чиновников.

Об этом он рассказал в интервью Наталье Мосейчук для телеканала "1+1".

– Они постоянно над этим работают, скажу вам так. Мы не будем рассказывать детали, потому что они тоже учатся на своей позорной практике. Работают они не только по мне, а по многим чиновникам в нашей стране. Относительно недавняя реализация была подготовка покушения на моего побратима Кирилла Буданова (руководитель ГУР МО) и господина Резникова, министра обороны. Враг сюда направил исполнителя. До этого они ставили проверочную задачу для имеющейся в Украине агентуре по ликвидации военнослужащего. Был произведен контроль за совершением преступления, имитация. Фото, видео им прислали, они за это рассчитались деньгами, поняли, что могут уметь работать и отправили исполнителя уже непосредственно для большого дела. Сначала они платили 100 тысяч долларов, чтобы все это начать, а во время всего этого мы их задержали. Заезжал он (киллер – ред.) через третью страну. Ну и таких историй не одна и не две, скажу так, их до десяти, – сказал Василий Малюк.