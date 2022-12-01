Последняя оккупированная часть Николаевщины: Пограничники показали и рассказали, как идут бои в районе Кинбурна

В районе Кинбурнской косы в нескольких километрах от занятой врагом территории оборону удерживают военнослужащие ГПСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
Позиции на побережье позволяют получать информацию о действиях русских подразделений, впрочем, из-за близости к косе, пограничники и сами находятся под неизменным огнем оккупантов.
Россияне не прекращают вести огонь на этом участке и чаще всего используют РСЗО и иранские дроны-камикадзе.
На косе также зафиксировали так называемых «донских казаков», бронетехнику грузовика. На косе насчитали около семи сотен оккупантов. Враги строят укрепления, минируют территорию.
Часто в этой зоне фиксируют пролеты и вражеской авиации и ракет. Им противодействуют средства ПВО.