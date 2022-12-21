Еще двоих жителей Николаевщины отдали под суд за распространение в интернете материалов в поддержку оккупантов

В суд направлены обвинительные акты в отношении двух жителей Первомайского района - 62-летней женщины и 52-летнего мужчины, по факту распространения материалов оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (части 1, 2, 3 статьи 436 -2 УК Украины).

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Следствием установлено, что злоумышленники через запрещенную в Украине социальную сеть «Одноклассники» распространяли материалы, отрицающие вооруженную агрессию России против Украины, и публиковали на своей странице ссылки из социальных групп, глорифицирующих представителей армии государства-агрессора.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Досудебное расследование осуществлялось Первомайским районным отделом полиции при оперативном сопровождении управления Службы безопасности в области.