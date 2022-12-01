Россияне продолжают свозить на захваченные территории чиновников из рф для оккупационных администраций

У россиян есть дефицит предателей на временно оккупированных территориях, поэтому вынуждены возить своих чиновников для создания администраций.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

«Так, для создания оккупационных властей в пгт Беловодск (Луганская область) россияне свезли 15 чиновников из Новосибирска. Теперь эти люди должны имитировать «народную власть» и от общества прославлять оккупацию и налаживать репрессивную машину в населенном пункте», – рассказали в ЦНС.

Напомним, как в Херсонской области оккупанты назначили новое руководство – «главой правительства» поставили экс-сотрудника ФСБ Сергея Елисеева. В конце ноября оккупанты сменили «правительство» на оккупированной части Херсонской области. Руководить оккупационными властями назначили бывшего мэра российского Краснодара Андрея Алексеенко, который в декабре прошлого года был задержан по подозрению в получении ружья за 1,6 миллиона рублей в качестве взятки. А после этого он успел стать председателем пророссийского «совета министров» Харьковской области, но оставил эту должность после отступления вс рф.