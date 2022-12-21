Навальный рассказал, как «повар путина» пригожин вербовал для войны с Украиной зэков из его колонии

Российский оппозиционер и политический заключенный Алексей Навальный сообщил, что в его колонию приезжал руководитель ЧВК «Вагнер» евгений пригожин для вербовки заключенных.

Сообщение Навального опубликовано на его страницах в соцсетях.

«Россия окончательно превратилась в какой-то набор эпизодов кинофильма «Свадьба в Малиновке». Нет даже видимости закона и порядка, а главными лицами стали какие-то представители шаек. Представляете, оказывается, и ко мне в колонию приезжал повар Путина Пригожин для того, чтобы вербовать зеков в свои боевые отряды адъютанта Попандопуло. Очевидец рассказывает: «Прилетел на вертолете, всех зеков собрали на стадионе вместе с начальством. Пригожин ростом маленький, лысый. Сказал: «Я сам отмотал 10 лет, зову вас стать моими штурмовиками. Через полгода каждому выпишу помилование, у вас 5 минут на раздумья». После этого человек 80-90 пошли в штаб (здание администрации) оформляться, а потом была еще вторая волна вербовки».

По словам Навального, такая вербовка будет иметь «ужасные долгосрочные последствия» для рф.

«В России сидит 440 тысяч. За короткий период времени через систему СИЗО и тюрем оборачивается пара миллионов человек, которые и есть преступность России. То есть для них в основном существуют полиция, СК, суды и тюрьмы. Для того, чтобы они не совершали преступлений, мы тратим колоссальные деньги и усилия. И вот сейчас 100% этой публики, законопослушность которой мы так отчаянно хотим повысить, точно знает: никакого закона нет, никаких судов нет, нет никаких правил. Всё это фикция - это вранье про воспитательную работу и исправление как возможность освободиться досрочно. По щелчку пальцев, буквально в течение суток, убийц и грабителей с огромными сроками освобождает никакой не суд и даже не Путин, а лысый человечек, приезжающий на зоны с историей о том, как он «топтал 10 лет». И все эти полковники, подполковники, оперативники, воспитатели и безопасники, которые только что надували щеки и мнили себя если не всемогущими, то эдакими стражами закона, стоят навытяжку перед этим адъютантом Попандопуло, которому не хватает только огромной бутылки мутного самогона в руках. И это поколение преступников, и многие поколения вперёд будут рассказывать друг другу истории из серии: «Ему ещё 15 лет за два убийства оставалось сидеть, а его выпустили». И будет это прямо на лживых, лицемерных лекциях о том, что нужно участвовать в художественной самодеятельности, чтоб получить поощрения и претендовать на досрочное освобождение много лет спустя», – написал российский оппозиционер.

Навальный назвал «настоящей глубинной коррозией основ государства» участие в этом всем ФСИН, судов, следователей, ФСБ.

«Расплачиваться за это мы будем долго. Даже если бы это было целесообразно с военной точки зрения, и тогда это было бы совершенно недопустимо. Ну так ведь и с военной точки зрения это глупость, обычная путинско-пригожинская коррупционная муть. Путин велел адъютанту Попандопуло создать отряды из уголовников, где разбивают головы кувалдами и устраивают публичные казни. И всё это для того, чтобы бессовестно отнять кусок земли у соседнего государства. Основы права уничтожаются в России ради будущего поражения в позорной войне», – подытожил Навальный.

Напомним, что ЧВК «Вагнер» уже также начала вербовать заключенных в ЦАР для участия в войне против Украины.