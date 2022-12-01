Байден и Зеленский обсудят варианты завершения российско-украинской войны, - Белый дом

Президент США Джо Байден пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтон, потому что война в Украине вступила в новую стадию.

Об этом в эфире CNN заявил Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США, пишет "Украинская правда".

- Президент Байден действительно считает, что, поскольку мы приближаемся к зиме, поскольку мы вступаем... в новую фазу этой войны, агрессии путина, что это хорошее время для двух лидеров, чтобы сесть лицом к лицу и поговорить, - сказал Кирби.

Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на продлении военной и экономической помощи США, а также сохранении санкций против россии и поддержке украинского народа.

Но Кирби сказал, что они также обсудят, как может закончиться война – щекотливая тема, которая была предметом некоторых разногласий среди западных лидеров.

- Я не сомневаюсь, что они будут говорить о понятии "справедливого мира", которое предлагает Президент Зеленский, и о том, как это выглядит, каковы его составляющие, и как мы можем помочь Украине достичь этой цели, - сказал Кирби. – Очевидно, что путин сейчас не заинтересован в дипломатии. Совершенно наоборот. Он заинтересован в том, чтобы убивать все больше украинских гражданских.

По его словам, Зеленский отдает себе отчет в рисках, на которые он идет, покидая Украину, и США работают над тем, чтобы эта поездка была безопасной.

- Мы работаем бок о бок с ним и его командой, чтобы убедиться, что мы можем совершить эту поездку безопасно, как через Соединенные Штаты, так и вернуться назад. Мы будем продолжать поддерживать его потребности в поездке, как только сможем, – сказал он.

Кирби отказался говорить, когда современная система противоракетной обороны Patriot заработает на территории Украины.