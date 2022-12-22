ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Генштаб ВСУ показал работу артиллеристов на Донбассе

Уже 302-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 21 декабря, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 22 декабря.

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06:17 Генеральный штаб ВСУ опубликовал фото артиллеристов, которые удерживают занятые рубежи на Донецком направлении.

“Они понимают, что огонь их пушек позволяет эффективнее работать пехоте на передовых рубежах”, - отмечено в сообщении.

05:32 На юго-западных окрестностях села Благодатное на Херсонщине вдоль канала оккупанты построили довольно значительную систему фортификационных сооружений, включая как окопы, так и капониры, передает Deepstate. Безусловно, враг готовился надолго здесь осесть, поэтому накопано было много и подготовлена многополосная система обороны. Однако в ноябре ситуация кардинально поменялась.

05:22 Один из отрезков на Бахмутском направлении.