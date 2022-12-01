Оккупанты запустили по Очакову ракету «Оникс»

Ночью 22 декабря в Очакове упала российская ракета, предварительно "Оникс".

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким и начальник ГУ Нацполиции Сергей Шайхет.

«Вчера, 21 декабря, в 9:30, 12:22, 13:22 враг наносил артиллерийские удары по портовой зоне и населенному пункту Очаковской громады. В результате получили ранения три человека, из которых 10-летний мальчик. Повреждены 16 жилых домов.

Также вчера, 21 декабря, в 13:30 враг наносил удары с РСЗО по Куцурубской громаде. Разрушений и пострадавших нет.

Сегодня ночью, 22 декабря, в 00:57 в результате ракетных обстрелов населенного пункта Очаковской громады повреждены жилые дома. Пострадавших нет», – написал Ким.