России не удастся существенно увеличить количество своей армии, – ISW

В россии объявили о намерениях увеличить численность собственной армии, однако планы агрессора вряд ли сбудутся.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что кремль снова обвинил Североатлантический альянс в «военной угрозе» рф.

«В частности, министр обороны сергей шойгу говорил, что экспансия НАТО у российских границ, включая стремление Финляндии и Швеции к членству, требует «должного» ответа россии для создания группы войск на северо-западе», - сказано в отчете.

В ISW указывают, что впоследствии он предложил увеличить численность армии. Глава минобороны проинформировал на наращивание количества вс рф до 1,5 миллиона солдат, в том числе 695 тысяч контрактников.

«Однако очень маловероятно, что кремль сформирует такие большие обычные силы в сроки, которые имеют отношение к войне россии в Украине. Ведь москва не смогла полностью укомплектовать бригады и полки перед полномасштабным вторжением и не полностью построила новую дивизию, о формировании которой заявляли еще в 2020 году», - убеждены аналитики.

В ISW подчеркнули, что российская экономика находится в рецессии, а ее ресурсы значительно сократились после полномасштабного вторжения. Учебный потенциал россии также уменьшился с 24 февраля, частично из-за того, что были развернуты учебные элементы для участия в боевых действиях в Украине.

«Предложения шойгу могут стать лишь выступлением для успокоения сообщества милблогеров, обвинивших кремль в несерьезном ведении войны. Он также устанавливает информационные условия для проведения будущих мобилизационных волн под рубрикой укомплектования этих формирований или существенного наращивания военной силы россии в долгосрочной перспективе», – добавляют аналитики ISW.

Напомним, как начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и Генштаб ВСУ сообщали, что в россии готовятся провести новую волну мобилизации в январе – феврале 2023 года.