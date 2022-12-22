«Тысячи элементов сложного оборудования и сотни километров проводов»: В «Укрэнерго» назвали количество восстановленных элементов энергосистемы за время войны

С начала полномасштабного вторжения рф энергетики частично возобновили электроснабжение на 78% поврежденных россиянами высоковольтных подстанциях и 62% линиях электропередачи.

Об этом по случаю Дня энергетика сообщили в «Укрэнерго».

«Это тысячи элементов сложного оборудования и сотни километров проводов, которые нужно соединить в нужных местах при любых условиях, чтобы как можно быстрее восстановить питание. А это километры бездорожья, непогода, бессонные ночи и риски обстрела в любой момент.

За этим стоит ежедневная изнурительная работа энергетиков, каждого на своем месте. Сегодня мы единственные в своих действиях, чтобы как можно быстрее возвращать людям свет и противостоять врагу на энергетическом фронте, приближая победу», – рассказали в «Укрэнерго» и поздравили с профессиональным праздником.