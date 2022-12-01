В Херсоне задержали коллаборантку, которая угрожала расстрелами за отказ «голосовать» на псевдореферендуме

В Херсоне задержали местную жительницу, которая входила в состав местного отделения «партии регионов» и после захвата города добровольно пошла на сотрудничество с врагом. За это женщина получила российский паспорт и «назначение» в ряды оккупационной администрации рф, где возглавила созданную агрессором «участковую избирательную комиссию».

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Находясь на должности, коллаборантка выполняла задачи москвы по организации и проведению незаконного референдума во временно захваченной части юга Украины.

Для этого развернула широкую агитационную кампанию по поддержке фейкового плебисцита на территории одного из районов города.

«Злоумышленница лично призвала людей прийти на «участки» и «проголосовать» в пользу страны-агрессора. Кроме того, она лично обходила частные домовладения и требовала от людей поставить нужную «отметку в бюллетенях». В случае отказа сразу «обращалась» к сопровождавшим ее вооруженным рашистам. В таких случаях оккупанты врывались в дома граждан и угрожали расстрелом», – рассказали в СБУ.

После освобождения Херсона коллаборантка пыталась быть незаметной и таким образом избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ все равно разоблачили ее и задержали. В злоумышленнице обнаружен паспорт гражданина рф и партийный билет пророссийской партии.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст.111-1 (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как на Херсонщине СБУ поймали трех коллаборантов, которые тоже угрожали местным жителям расстрелом за отказ голосовать на псевдореферендуме.