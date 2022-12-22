В Украине открыли 200 производств из-за незаконного распространения информации о перемещении ВСУ

Органы следствия открыли около 200 уголовных производств за незаконное распространение информации о перемещении оружия и расположении Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил начальник Департамента уголовно-правовой политики Офиса генпрокурора Алексей Бонюк, передает «Укринформ».

«Сейчас у нас по статье 114-2 УКУ зарегистрировано уже около двухсот уголовных производств и треть (обвинительных актов — ред.) направлена в суд», - сказал он.

В конце марта Верховная Рада внесла изменения в статью 114-2 Уголовного кодекса Украины, которыми установила уголовную ответственность за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.

Указанные деяния наказываются лишением свободы от 3 до 12 лет.

Напомним, как вражеского агента, который «охотился» за HIMARS, отправили в тюрьму на 12 лет.