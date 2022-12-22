Российские спецслужбы пытаются влиять на наркотрафик для дестабилизации в Украине, – ГБР

Отдельные признаки функционирования организованных групп наркоторговцев указывают на попытки спецслужб рф использовать этот вид преступной деятельности для дестабилизации ситуации в Украине, в первую очередь – в прифронтовых районах. Из-за схем поставок наркотиков враг пытается подорвать обороноспособность Украины.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

В целом с февраля 2022 года сотрудники ГБР и Национальной полиции начали досудебное расследование почти в 400 уголовных производствах по обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

Напомним, как у задержанных торговцев кокаином в Николаеве нашли оружие и символику "новороссии", их проверяют на факт сотрудничества с оккупантами.