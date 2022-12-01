Стратком опубликовал видео уничтоженного оккупантами села Прибугское Николаевской области

Управление стратегических коммуникаций Минобороны Украины опубликовало видео, как выглядит село Прибужское Николаевской области, где в результате боевых действий оккупантами разрушено более 65% зданий.

Видео опубликовано в Telegram.

«Село Прибугское Николаевской области. Война пришла сюда в середине марта и превратила фермерское село в передовую. На сегодняшний день это живописное село разрушено рашистскими захватчиками более чем на 65%. Школа, детский сад, церковь, здание сельского совета. Оккупанты уничтожили все. Но мы восстановим и отстроим каждое село, каждый город, изуродованные агрессором, и будем жить в процветающей и счастливой Украине», - говорится в сообщении.