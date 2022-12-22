«Российские оккупанты просто обезумели»: В МВД рассказали о следственных действиях на местах массовых захоронений жертв рашистов

Братская могила в Правдином была одной из первых найденных после освобождения Херсона от русских войск. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал о работе правоохранителей по выявлению массовых захоронений на деоккупированных территориях Херсонщины и установлению лиц, погибших в результате военной агрессии рф.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«В селе Правдино Херсонского района обнаружены захоронения во дворе частного дома, где найдены останки шести человек со следами пыток, огнестрельными ранениями и тому подобное. Обнаруженные трупы эксгумированы и направлены на проведение судмедэкспертизы. Еще 36 могил найдено на кладбище в поселении геологов в Херсоне. Там массовое захоронение, где есть и тела военнослужащих Вооруженных Сил, в том числе и ТРО. Всего за период оккупации в морги поступило около 700 тел, из которых примерно 100 – с телесными повреждениями, полученными в результате военных действий, лица 12 из них до сих пор не установлены», – сообщил Евгений Енин.

По его словам, ведется работа по оперативному сбору образцов ДНК родственников для установления лиц погибших. Однако нередко возникают осложнения, поскольку родные многих погибших находятся за границей или с ними отсутствует связь.

Кроме того, Евгений Енин в очередной раз подчеркнул, что с первых дней широкомасштабной агрессии российские террористы игнорировали нормы международного гуманитарного права: речь идет как о захвате в заложники спасателей, не имеющих оружия и не оказывающих никакого военного сопротивления, так и о жестокости гражданского населения. российские военные неоднократно демонстрировались через соцсети.

«Российские оккупанты просто обезумели. И довольно часто совершали насилие против гражданских, щеголяя этим, высылая фото и видео родным в россию, выкладывая в соцсети. Но это в дальнейшем будет являться инструментом в формировании доказательной базы в отношении совершенных ими военных преступлений. К сожалению, тот ужас, который мы уже увидели на освобожденной территории Херсонщины, может быть лишь небольшой частью того, что откроется нам после освобождения остальных оккупированных территорий», – отметил первый замминистра.

Отдельно он сообщил о результатах эксгумации тел в городе Изюме Харьковской области.

«Из мест захоронений изъято более 450 тел погибших: это около 200 тел мужчин, более тел женщин, более 20 тел военных, семеро детей и останки 12 человек, пол, возраст и личность которых невозможно определить. Предварительно установлено, что среди этих лиц есть погибшие от насильственной смерти: огнестрельные ранения, взрывные травмы. Признаки пыток были обнаружены не менее чем у 40 человек. Полиция провела осмотры 450 трупов, назначено такое же количество судебно-медицинских экспертиз для установления причин смерти, наличия телесных повреждений, а также особых признаков, которые могут быть использованы в качестве дополнительного фактора при идентификации тел. Отобраны биологические образцы для проведения молекулярно-генетической экспертизы ДНК более 200 человек. И назначено 456 судебно-молекулярных генетических экспертиз по биологическим образцам трупов», – рассказал Евгений Енин.

Он подчеркнул, что досудебное расследование продолжается: правоохранителями проводятся все необходимые следственные действия и мероприятия, направленные как на идентификацию тел, так и на установление обстоятельств, при которых эти лица погибли, и виновных в этих ужасных военных преступлениях.

Напомним, как жители Херсонщины рассказали детали казни оккупантами шестерых мужчин и девушки-подростка.