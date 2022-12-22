Прокуратура обновила номера «горячей линии» для жителей Николаевского и Баштанского районов

В связи с военным положением обновлены номера телефонов «горячей линии» Николаевской и Баштанской окружных прокуратур.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Для жителей Николаевского района обращения принимаются по телефонам «горячей линии» по номерам:

– 097 931 14 76

– (0512) 37 77 27.

Для жителей Баштанского района обращения принимаются на телефоны «горячей линии» по номеру:

– (05158) 276-80.

Также сообщается, что руководство Николаевской и Баштанской окружных прокуратур еженедельно осуществляют выезды в территориальные громады Николаевского района, пострадавшие в результате военных действий, с целью получения обращений от местных жителей и решения неотложных вопросов.

О дате и времени выезда заранее будут уведомлены органы местного самоуправления.