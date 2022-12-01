В Херсонской области взорвали еще одного коллаборанта

В Каховке 22 декабря взорвали автомобиль коллаборанта андрия штепы, предатель погиб на месте.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления
«Штепа в оккупации делал вид, что он председатель пгт Любимовка, расположенного вблизи Новой Каховки. На должность его назначили в июле. По свидетельским показаниям он погиб сразу после взрыва. Сейчас оккупанты пытаются найти причастных к взрыву», – говорится в сообщении.
Напомним, что коллаборанты уже несколько раз ставали целями партизан.
16 июня в Херсоне взорвали автомобиль начальника исправительной колонии №90 Евгения Соболева, перешедшего на сторону оккупантов
22 июня стало известно, что в Голой Пристани взорвали автомобиль Daewoo Lanos, который мог принадлежать Алексею Ковалеву. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил информацию о взрыве машины нардепа-изменника Алексея Ковалева в Херсонской области. 30 июня предатель Ковалев впервые после покушения появился на пропагандистском ресурсе.
24 июня во временно оккупированном Херсоне взорвался еще один автомобиль - сообщалось о гибели коллаборанта Дмитрия Савлученко.
7 июля в Новой Каховке ликвидировали полицейского предателя Сергея Томко. Ликвидированный в Новой Каховке коллаборант работал в руководстве оккупационной «полиции» и проводил репрессии.
В начале августа во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области покушались на «заместителя председателя» созданной оккупантами местной «администрации» Виталия Гура. Он скончался в реанимации.
Также напомним, как назначенный оккупантами «руководитель» Херсонской области Владимир Сальдо 5 августа заявил, что ложится в больницу, а свое «полномочия» передает исполняющему обязанности Сергею Елисееву. Через некоторое время стало известно, что Сальдо ввели в медикаментозную ком, его могли отравить. Сальдо положили в московскую больницу , в токсикологическое отделение НИИ имени Склифософского. Позже гауляйтер Сальдо пришел в себя, но его состояние стабильно тяжелое.
22 августа в Херсоне с помощью подрыва совершено покушение на так называемого руководителя оккупационного «Департамента внутренней политики ИГА» Игоря Телегина.
24 августа в Запорожской области подорвали автомобиль гауляйтера поселка Михайловки Ивана Сушко. В результате он погиб.
28 августа появилась информация о ликвидации нардепа-предателя Ковалева.
А в оккупированном Старобельске подорвали автомобиль с коллаборантом, который был «начальником «МРЭО».