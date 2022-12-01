Северная Корея продала оружие чвк вагнера, - СМИ

Подконтрольная кремлю чвк вагнера получила партию оружия из Северной Кореи для укрепления оккупационных сил в Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, пишет Лига.net.

- Мы можем подтвердить, что Северная Корея завершила первоначальные поставки оружия компании wagner, оплатившей оборудование. В прошлом месяце Северная Корея предоставила пехотное оружие и ракеты в россию для использования компанией wagner, - сказал чиновник.

Однако, по оценке США, основанной на данных разведки, количество оружия, доставленного Северной Кореей, не изменит динамику боевых действий в Украине.

– Но мы обеспокоены тем, что Северная Корея планирует поставить больше военного оборудования вагнеру, – сказал чиновник.

Представители США считают, что снабжение оружием из Северной Кореей является прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, и они планируют поднять этот вопрос в Совете Безопасности.