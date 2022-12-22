Журналисты обнаружили в Мариуполе 10 тысяч новых могил, где похоронены жертвы оккупантов

Более 10 тысяч новых могил появились в окрестностях оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщает Лига.net со ссылкой на Associated Press.

Число погибших в Мариуполе может втрое превышать ранние оценки, которые сейчас составляют не менее 25 тысяч человек. В AP проанализировали спутниковые снимки Старокрымского кладбища с начала марта по декабрь и пришли к выводу, что там появилось не менее 10300 новых могил. Журналисты AP измерили каждую секцию, где кладбище было расширено, и подсчитали, что общая площадь, занимаемая новыми могилами, составляет более 51500 квадратных метров.

Затем агентство AP просмотрело записи с беспилотников и видеозаписи, на которых видно, что россияне использовали тяжелую технику для копания длинных траншей, которые затем были засыпаны. Могилы выглядели как земляные насыпи, иногда с деревянными крестами с именами и датами, но в основном с цифрами, написанными от руки на маленьких табличках. Часто могилы отмечены более чем одним номером, что потенциально указывает на более чем одного погребенного. Это значит, что количество могил не обязательно соответствует количеству убитых украинцев.

Агентство AP проанализировало видео, чтобы подсчитать количество могил на определенных участках кладбища, – оказалось, что в среднем примерно одна могила на каждые шесть квадратных метров. В AP применили этот показатель к общей площади, где были выкопаны новые участки для захоронения. Затем журналисты применили ту же методологию к двум меньшим прилегающим кладбищам в селах Мангуш и Виноградное, где с марта были вырыты аналогичные братские могилы. Также есть траншейная могила, которую вырыли украинцы во время блокады. Три судебно-медицинских эксперта-археолога, имеющих опыт расследований военных преступлений, связанных с массовыми захоронениями, оценили анализ AP как вероятный.