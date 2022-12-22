ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В ВСУ рассказали о ходе боев в Бахмуте

Уже 303-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 22 декабря, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 23 декабря.

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00:49 В Бахмуте Донецкой области россияне не имеют переломного успеха и не прорвали украинскую оборону.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает Украинская правда.

– Если глобально говорить, то конечно, нет у них там переломного успеха, нет прорыва нашей обороны, что предполагает какая-либо серьезная наступательная операция. А локальные движения в ту или иную сторону, изгибы фронта бывают. Их группы иногда прорывались на окраине Бахмута, но они были оттуда выбиты, – сказал Череватый.

На восточном фронте, особенно в районе Бахмута, достигаются две главные цели.

- Первая – враг не может системно прорвать, а потому и идти дальше, оккупируя наш Донбасс, а возможно и имея более дальновидные цели. Вторая – ежесуточно он несет просто невероятные потери как для армии 21 века, - сказал он.

Череватый подчеркнул, что потери врага в Бахмуте значительно превышают потери Сил обороны.

00:42 Украинский режиссер Олег Бобало погиб на фронте под Бахмутом, защищая нашу страну от российских оккупантов. Об этом сообщил украинский оперный и драматический режиссер Евгений Лавренчук в Facebook.

00:23 российские военные ограбили "Дом марочных коньяков "Таврия" во временно оккупированной Новой Каховке. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на мэра города Александра Коваленко.

российские оккупанты демонтировали и вывезли две новые линии разлива коньяков, также ограбили цех выдержки спиртов и всю готовую продукцию, которая была на складах.