На Херсонщине из-за разного обеспечения конфликтуют российские силовики и военные

У российских силовиков и военных раздоры на херсонском направлении из-за недостаточного материального обеспечения.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

«Между оккупационными силовиками (росгвардия, фсб) и военными нарастает напряжение из-за недостаточного материального обеспечения. Так, первые отбирают лучшие транспортные средства, которые доставляют оккупанты на временно оккупированные территории. В то же время военные получают обеспечение потребностей по избыточному принципу. Ситуацию усугубляет негласный запрет на доставку новых транспортных средств через Крым, который ввели оккупанты. Такая ситуация снижает моральное состояние россиян на левом берегу Херсонщины», – говорится в сообщении.

Напомним, как в Херсонской области произошла перестрелка между чеченцами и бурятами, которые не смогли поделить награбленное.