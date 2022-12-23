В воинской части в Москве произошел пожар

В Москве ночью 22 декабря произошел пожар на территории воинской части.

Об этом сообщают российские СМИ.

По информации агентства «Москва», пожар произошел в гаражных боксах, расположенных на территории воинской части в Восточном административном округе Москвы. Заявка о возгорании поступила на пульт дежурного 22 декабря в 23:45.

Сообщается, что площадь пожара составила около 200 квадратных метров, его тушили около десятка пожарных расчетов.

В россии заявляют, что пострадавших в результате инцидента нет.