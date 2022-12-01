Оккупанты начали сносить Драматический театр в Мариуполе

Оккупанты в Мариуполе начали сносить здание Драматического театра, на которое в марте они сбросили авиационную бомбу.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
«Снос руин Драматического Театра – безусловная попытка спрятать навсегда физические доказательства величайшего одновременного умышленного убийства украинцев россиянами с начала этой фазы войны. Оккупанты даже не скрывают своих намерений. Следовательно, полному демонтажу подлежит задняя и центральная часть театра, однако фронтальную оставят целиком, как «основу реконструкции». То есть демонтируются только те части здания, которые доказывают бомбардировку, а не вымышленный пропагандой подрыв изнутри», – написал Андрющенко.
Он напомнил, что более 300 мариупольцев погибли.
«Нет, правду все равно не скрыть. Достаточно видеодоказательств, показаний свидетелей и выживших. Возмездие неотвратимо. Но. Второй раз за последние 100 лет россияне строят Драмтеатр на костях погибших буквально. В советское время он был построен на месте захоронения солдат вермахта, которые были эксгумированы только в 2017-2018 годах. Теперь планируют строить на костях мариупольцев. Ярость. Просто ярость», - написал Андрющенко.
Также оккупанты уничтожили мурал «Милана».
«Еще один «подарок» от россиян – уничтоженный мурал «Милана». Обещавшие восстановить. Сразу говорил – не будет такого, потому что это против российского нарратива «освободителей». Кто из нас сказал правду, мы или россияне – можете увидеть сами. Единственное упоминание об украинском Мариуполе осталось в виде надписи «Я люблю Мариуполь» и в надписях «Мариуполь» на площади Свободы и Греческой площади, встроенные в покрытие. Все остальное уничтожено», – добавил Андрющенко.