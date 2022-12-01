Оккупанты начали сносить Драматический театр в Мариуполе

Оккупанты в Мариуполе начали сносить здание Драматического театра, на которое в марте они сбросили авиационную бомбу.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Снос руин Драматического Театра – безусловная попытка спрятать навсегда физические доказательства величайшего одновременного умышленного убийства украинцев россиянами с начала этой фазы войны. Оккупанты даже не скрывают своих намерений. Следовательно, полному демонтажу подлежит задняя и центральная часть театра, однако фронтальную оставят целиком, как «основу реконструкции». То есть демонтируются только те части здания, которые доказывают бомбардировку, а не вымышленный пропагандой подрыв изнутри», – написал Андрющенко.

Он напомнил, что более 300 мариупольцев погибли.

«Нет, правду все равно не скрыть. Достаточно видеодоказательств, показаний свидетелей и выживших. Возмездие неотвратимо. Но. Второй раз за последние 100 лет россияне строят Драмтеатр на костях погибших буквально. В советское время он был построен на месте захоронения солдат вермахта, которые были эксгумированы только в 2017-2018 годах. Теперь планируют строить на костях мариупольцев. Ярость. Просто ярость», - написал Андрющенко.

Также оккупанты уничтожили мурал «Милана».