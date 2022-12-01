ISW: путин пытается снять с себя ответственность за затяжную войну в Украине

Аналитики института изучения войны считают, что российский диктатор путин пытается снять с себя ответственность за затяжную войну в Украине.

Об этом говорится в отчете ISW.

«Путин удваивает усилия, чтобы снять ответственность за ведение затяжной войны в Украине. Путин сделал несколько заявлений о том, что Россия стремится как можно быстрее закончить войну, одновременно отметив, что РФ не будет наращивать темпы «специальной военной операции», поскольку это приведет к «неоправданным потерям». Оба заявления являются частью консолидированных усилий Кремля, направленных на то, чтобы оправдать военные усилия Путина перед российской внутренней аудиторией, которая все больше жертвует собой ради достижения нереалистичных целей Кремля», – говорится в отчете.

В ISW напомнили, что российские военные не одержали ни значительную победу с момента падения Лисичанска 3 июля.

«Путин и представители министерства обороны РФ неоднократно выступали с заявлениями и предлагали расплывчатые оправдания военных неудач в последние дни, вероятно, пытаясь приуменьшить последствия продолжительной войны», – говорится в отчете института.

Напомним, ранее в ISW заявляли, что Кремль «отбеливает» российского диктатора владимира путина участием в «бессмысленных мероприятиях», таких как торжественное открытие индюшиной фермы или отремонтированной автомагистрали.