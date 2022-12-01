Жену оккупанта, призывавшую насиловать украинских женщин, отдали под заочный суд, ее объявили в международный розыск

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении гражданки рф Ольги Быковской, которая призвала своего мужа - российского военнослужащего Романа Быковского, участвовавшего в войне против Украины - насиловать украинских женщин.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Как установили правоохранители, «гражданка российской федерации, на почве личной неприязни к украинскому обществу и пренебрежение к украинским женщинам, призвала своего мужа – военнослужащего оккупационной армии российской федерации, подразделения которого находились на территории Херсонской области, насиловать украинских женщин, находящихся в условиях временной оккупации».

Правоохранители установили в ее действиях нарушение ч. 2 ст. 27 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Женевских конвенций в части, касающейся защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

В настоящее время гражданке рф сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Ее объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск, а также заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, которая может быть применена после ее задержания.

Ранее журналисты идентифицировали супругов Быковских, фрагмент разговора которых перехватила СБУ.

В нем русский военный общался с женой, которая, смеясь, поощряла мужа «насиловать украинских баб». Ими оказались 27-летний десантник Роман Быковский, принимавший участие в полномасштабном вторжении россии в Украину и его жена Ольга Быковская, оба родом из Орловской области рф.

В разговоре с журналистами Радио Свобода Роман Быковский заявил, что голос на записи СБУ – не его. При этом его голос – такой же, как на «пленках» правоохранителей.

Голос Ольги Быковской полностью совпадает с голосом на опубликованной украинской спецслужбой аудиозаписи. В ходе беседы с журналистами она сообщила, что ее муж находился в Севастополе, уточнив, что он лечится в больнице после ранения. Где именно – сказала, что не знает. После этого Ольга Быковская прервала разговор и свергала дальнейшие звонки.

На сообщения в социальных сетях ни Роман Быковский, ни его супруга больше не ответили. После разговора Ольга вообще удалила страницу "Вконтакте".

Напомним, как о купант рассказал, что армия рф несет потери, и в отместку насилует женщин.

В середине декабря прокуратура заявила, что зафиксировала 146 фактов сексуального насилия со стороны оккупантов.