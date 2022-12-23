В немецкой разведке разоблачили двойного агента, который работал на рф

Сотрудника Федеральной разведывательной службы ФРГ (БНД) разоблачили в работе на рф. Офицера Карстена Л. арестовали, в его квартире и в офисах БНД прошли обыски.

Об этом сообщает Spiegel.

По информации издания, Федеральное управление уголовной полиции 21 декабря вечером арестовало Карстена по подозрению в государственной измене.

Сообщается, что Карстен Л. передал секретную информацию российской разведке. Другие подробности этого расследования пока не раскрываются.

По информации Spiegel, канцлер Олаф Шольц несколько недель назад был проинформирован о происходящем.

В последние годы в Германии неоднократно разоблачали шпионов из рф. В ноябре суд в Дюссельдорфе приговорил подполковника запаса к одному году и девяти месяцам условно. Он контактировал с сотрудниками ГРУ и передавал им информацию о резервистах в Германии.

Весной мюнхенский суд приговорил ученого из Аугсбургского университета к одному году условно. Он передал рф информацию о европейской ракетной системе.

Внутри самой БНД последний громкий шпионский скандал произошел в 2014 году, когда был арестован сотрудник разведки, отвечавший за почту и регистрацию секретных сведений в отделе внешних связей. Сообщалось, что он был шпионом ЦРУ с 2008 года и передал американцам почти 220 папок с документами БНД, в том числе 3500 настоящих имен немецких агентов. Позже он, как пишет Spiegel, предложил себя русским в качестве шпиона и отправил три документа из БНД в российское генеральное консульство в Мюнхене. Мюнхенский суд приговорил его к восьми годам тюрьмы за государственную измену.

Напомним, как военная контрразведка Германии заявила об активизации иностранных разведок на территории страны.