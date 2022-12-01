«Здесь не осталось ни одного уцелевшего здания»: Пиротехники ГСЧС показали работу в селе на Николаевщине

22 декабря пиротехники ГУ ГСЧС работали в селе Благодатное Николаевского района, вблизи и в пределах которого длительное время велись активные боевые действия.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

«Здесь не осталось ни одного уцелевшего здания», – рассказали спасатели.

За день саперами ГСЧС обнаружены три взрывоопасных предмета, среди которых две подствольные гранаты и одна минометная мина. Из-за невозможности их транспортировки боеприпасы уничтожили путем контролируемого подрыва.

По состоянию на 23 декабря, на территории Николаевской области силами пиротехников Николаевщины, а также расчетов из Киевской, Черкасской, Кировоградской, 3-го Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, выявлено 6842 единицы боеприпасов, обследовано 1008,1 гектара земель.