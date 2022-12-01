Депутату госдумы рф за посягательства на Украину суд заочно дал 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Депутата нижней палаты федерального собрания России Дениса Майданова, способствовавшего захвату части восточных регионов Украины, суд в Черновцах наказал 15 годами лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в СБУ и ОГП.

15 февраля этого года он поддержал постановление об обращении к президенту рф с просьбой признать «независимость» оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, 22 февраля российский депутат проголосовал за ратификацию «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между страной-агрессором и террористическими организациями «л/днр».

Тем самым чиновник способствовал реализации кремлевского плана по захвату Украины. Ведь соответствующие решения госдумы рф высшее военно-политическое руководство рф использовало как формальный повод для начала полномасштабного вторжения против Украины.

На основании собранных доказательств суд признал Майданова виновным по части 3 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Поскольку осужденный находится на территории россии, то начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания.