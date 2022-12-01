Аэроразведчики николаевской 36-й ОБрМП отлично отрабатывают боевые задания на Востоке

Экипажи аэроразведчиков 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского отлично отрабатывают боевые задания на Востоке.
Об этом говорится в сообщении бригады.
Морские пехотинцы постоянно работают и в жару, и в мороз, но с определенными нюансами. На полеты могут повлиять погодные условия. Необходимые вещи для работы зимой, должное обслуживание дрона при минусовых температурах и понимание безопасного полета в сложных метеоусловиях – все это защитники успешно используют в работе.
«Когда наши птички в воздухе оккупантам сразу становится горячо либо от 120-го, либо от метко падающего им на головы вога. Мы всегда сделаем все необходимое, чтобы наши собратья прицельным огнем выжигали нечисть «русского мира» из украинского Донбасса» - отметил командир подразделения морпех «Туман».