Аэроразведчики николаевской 36-й ОБрМП отлично отрабатывают боевые задания на Востоке

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23.12.2022 14:46

Экипажи аэроразведчиков 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского отлично отрабатывают боевые задания на Востоке.

Об этом говорится в сообщении бригады.

Морские пехотинцы постоянно работают и в жару, и в мороз, но с определенными нюансами. На полеты могут повлиять погодные условия. Необходимые вещи для работы зимой, должное обслуживание дрона при минусовых температурах и понимание безопасного полета в сложных метеоусловиях – все это защитники успешно используют в работе.

«Когда наши птички в воздухе оккупантам сразу становится горячо либо от 120-го, либо от метко падающего им на головы вога. Мы всегда сделаем все необходимое, чтобы наши собратья прицельным огнем выжигали нечисть «русского мира» из украинского Донбасса» - отметил командир подразделения морпех «Туман».

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