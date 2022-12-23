В «Дії» открывается запись на бета-тест судебных решений

Министр цифровизации Михаил Федоров сообщил об открытии записи на бета-тест судебных решений в приложении «Дії».

Об этом он написал в Telegram.

«Продолжаем цифровизировать судебную систему Украины. В июле были внесены изменения в закон «О судоустройстве и статусе судей» для получения важной судебной информации в приложении. Теперь сможете в несколько кликов получить электронное судебное решение прямо в смартфоне. Документ будет иметь такую же юридическую силу, что и бумажный. Никаких поездок в суд, многочасовых очередей, сбора груды бумажных документов. Только несколько кликов в Дії», – сообщил Федоров.

Присоединиться к бета-тестированию можно по этой ссылке, если вы участник судебного дела и имеете цифровой РНОКПП в Действии.