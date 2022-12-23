Директор Моссада заявил, что Иран планирует расширить поставки оружия в рф

Директор израильского Моссада (разведки) Давид Барнеа заявил, что Иран стремится расширить поставки современного оружия России для войны против Украины и пытается сохранить эти намерения в тайне.

Об этом сообщает Бабель.

- Мы предупреждаем о дальнейших намерениях Ирана, которые они пытаются сохранить в тайне: об углублении и наращивании поставок передового оружия в Россию, расширении проекта по обогащению урана и усилению атак разными способами на дружественные [Израиля] мусульманские страны в регионе, - сказал Барнеа.

Отдельно Барнеа подчеркнул, что в распоряжении Ирана никогда не будет ядерного оружия – Моссад этого не допустит.