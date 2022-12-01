В Киеве задержали владельца донецкой сети ломбардов, заплатившего в казну террористов ₴10 миллионов

В Киеве вручили подозрение владельцу сети ломбардов, который пополнил бюджет террористической организации «днр» более 10 миллионов гривен.

Об этом сообщили в НПУ, ГБР и ОГП.

По данным следствия, подозреваемый в октябре 2014 инициировал создание и регистрацию на временно оккупированной территории Донецкой области частного предприятия. Основным видом его деятельности является предоставление микрофинансовых кредитов под залог имущества, на определенный срок и проценты. Сам фигурант уехал жить в Киев.

Создав на основе этого предприятия сеть ломбардов, подозреваемый переоформил корпоративные права на свою мать – гражданку рф. Однако, фактически, он продолжал контролировать их деятельность на временно оккупированной территории Донецкой области.

Получая доход от деятельности ломбардов, на протяжении 2015-2018 годов предприниматель платил «налоги» и «сборы» в так называемый «бюджет «днр», из которого финансируются незаконно созданные органы власти, силовые структуры и вооруженные формирования.

Общая сумма незаконно перечисленных средств составляет более 10,2 миллионов гривен.

В ходе обыска у него обнаружено более 1,7 килограмма золота и денежные средства в российских рублях.

Мужчине поставлено в известность о подозрении в финансировании терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового обеспечения террористической организации, по предварительному сговору лиц (часть 2 статьи 258-2 УК Украины).

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.