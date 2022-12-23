Наемники ЧВК «Вагнер» ежемесячно обходятся оккупантам в более $100 миллионов, – Кирби

Уничтоженные "вагнеровцы" По данным американской разведки, «повар путина» пригожин расходует более 100 миллионов долларов в месяц на участие ЧВК «Вагнера» в военных операциях против Украины.

Об этом заявил официальный представитель Совета по национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает «Голос Америки».

По оценкам американского разведсообщества, в настоящее время ЧВК «Вагнера» отправила на войну в Украину 50 тысяч бойцов, в том числе 10 тысяч контрактников, и 40 тысяч осужденных из российских тюрем.

По словам Кирби, во время разговора президента Байдена с президентом Зеленским, было упомянуто об усилении роли ЧВК «Вагнера» в военных операциях в Украине.

При этом Кирби отметил, что те силы, которые пригожин бросил на фронт, плохо экипированы и несут тяжелые потери. Американская разведка указывает, что ЧВК «Вагнера» играет ударную роль в наступлении на Бахмут и несет потери на этом участке.

«Похоже, что мистер пригожин готов просто бросить своих солдат в мясорубку, оптом», — заявил Кирби.

Только за последние недели в боях погибло около 1000 бойцов ЧВК «Вагнер». И, по американским оценкам, 90% из этих 1000 погибших, были наспех обученными и плохо экипированными.

«Кажется, что он [пригожин] значительно больше заинтересован в торговле влиянием в Кремле, чем в людях, которых он вербует на войну. Для него единственно важно —насколько хорошо он выглядит в глазах путина и насколько хорошо к нему относятся в Кремле. Мы бы даже сказали, что его [пригожина] влияние усиливается, так как вагнеровцы не зависят от минобороны россии, и поэтому их роль только увеличивается и усилятся в течении 10 месяцев этой войны. Фактически, уже несколько месяцев российские военные полагаются ЧВК «Вагнера» в ведении боевых действий в некоторых частях Донбасса, и в некоторых случаях российские военные чиновники фактически подчиняются командованию ЧВК «Вагнера», — отметил Кирби.

Он также сказал, что пригожин публично раскритиковал российских генералов и представителей минобороны россии за их действия в Украине. А реклама, которую пригожин размещает в российских соцсетях откровенно критикует минобороны рф.

«Поэтому нам совершенно очевидно, что ЧВК «Вагнера» становится центром власти, конкурирующим с российскими военными и другими российскими министерствами», — заявил на брифинге Джон Кирби.

Администрация Байдена в среду обнародовала новые ограничения на экспорт технологий, которые могут быть использованы ЧВК «Вагнера». Также, по словам Кирби, Вашингтон в ближайшие недели введет новые санкции против ЧВК «Вагнера» и те, кто ее поддерживают, в странах по всему миру.