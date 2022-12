NYT идентифицировала десятки российских солдат, причастных к убийствам мирных жителей в Буче

Убийства мирных жителей во время оккупации россиянами Бучи совершали десятки российских военнослужащих 234 десантно-штурмового полка рф.

Их имена установили авторы журналистского расследования, опубликованного The New York Times.

Группа журналистов проанализировала открытые источники - записи телефонных разговоров, опубликованные видеозаписи и интервью с очевидцами. Кроме того, при бегстве россиян из Бучи там были найдены личные записи военных и различные документы, в том числе с номером воинской части псковских десантников, а также шевроны их подразделений.

Журналистам также удалось установить имена 36 убитых на улице Яблонская в Буче.

Авторы расследования подчеркивают, что не могут связать конкретного подозреваемого с каждым конкретным случаем военного преступления – то есть кто именно из оккупантов в какую конкретно жертву стрелял.

Результаты таких журналистских расследований предполагается приобщать к материалам международных судов и трибуналов, которые будут вести судебные следствия в производствах о военных преступлениях, совершенных в Украине.

Напомним, в мае The New York Times обнародовала новые доказательства зверств российских военных во время оккупации Бучи в Киевской области. Газета проанализировала видео коллег из The Times, на которых видно, как оккупанты казнили по меньшей мере восьмерых украинцев.