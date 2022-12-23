За время оккупации Мариуполя в городе от пожаров погибли 26 жителей, в том числе один ребенок

Из-за пожаров в оккупированном Мариуполе погибли уже 26 человек, в том числе один ребенок.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, благодаря Мариупольскому Сопротивлению получили фото официальной переписки гауляйтера Иващенко.

«Свежие страшные данные. Пожары. То, что не говорят в голос, но все знают. Главная причина пожаров – жопорукость подрядчиков при ремонте электросети и перегрузки сетей. Всего от пожаров только за период оккупации погибли 26 человек, в том числе один ребенок. В декабре уже произошло более 60 пожаров и погибли 9 человек», - написал Андрющенко.

Как известно, город в оккупации находится с мая текущего года.