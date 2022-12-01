Баштанский райсовет через полгода все же убрал из своего руководства коллаборантку Мезину

Баштанский районный совет 21 декабря досрочно прекратил полномочия заместителя председателя райсовета.

Об этом сообщается на сайте Баштанского районного совета.

Решение было принято тайным голосованием, с должности уволили Татьяну Мезину.

Напомним, что в июне в Баштанке депутаты не смогли отстранить от должности заместителя председателя районного совета Татьяну Мезину, подозреваемую в сотрудничестве с оккупантами.

Как известно, Мезиной объявили подозрение в коллаборационной деятельности (часть 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины). По данным СБУ, Мезина сотрудничала с оккупантами в Снигиревке. После освобождения города Мезина сбежала вместе с оккупантами. В Главном управлении разведки Министерства обороны сообщили, что коллаборанты Мезина и Ларченко курировали псевдореферендум в Снигиревке.

В свое время Мезина была членом партии «ЕС» и, по словам нардепа Игоря Негулевского, активно сотрудничала с Владимиром Фроленко – депутатом от запрещенной ОПЗЖ и первым заместителем председателя Николаевского облсовета.