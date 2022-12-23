Зеленский предупредил, что россия может нанести удары в праздничный период

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что россия может активизироваться накануне рождественско-новогодних праздников.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
– Пожалуйста, помните, кто воюет против нас. В приближающееся праздничное время российские террористы могут снова активизироваться. Они презирают христианские ценности и ценности вообще. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги, помогайте друг другу и всегда берегите друг друга. И еще. Граждане россии должны четко понимать, что террор никогда не остается без ответа", - сказал Зеленский.
Он сообщил, что провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
- Готовим ближайшие месяцы и в целом следующий год. Задачи наши неизменны. Это освобождение нашей земли. Безопасность для людей. Возобновление нашей страны после российских ударов. Это компоненты украинской победы, которую мы приближаем шаг за шагом. Заслушали сегодня на Ставке командующих. Видим перспективы на фронте. Готовимся к разным вариантам действий государства-террориста, видим его намерения. И будем отвечать, – сказал Зеленский.