Зеленский предупредил, что россия может нанести удары в праздничный период

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что россия может активизироваться накануне рождественско-новогодних праздников.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

– Пожалуйста, помните, кто воюет против нас. В приближающееся праздничное время российские террористы могут снова активизироваться. Они презирают христианские ценности и ценности вообще. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги, помогайте друг другу и всегда берегите друг друга. И еще. Граждане россии должны четко понимать, что террор никогда не остается без ответа", - сказал Зеленский.

Он сообщил, что провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.