Президент Зеленский дал задание послам активизировать украинскую дипломатию

Президент Владимир Зеленский провел важное ежегодное совещание с послами Украины – весь дипломатический корпус нашего государства получил задачи на следующий год.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Зеленский отметил, что готовится активизация украинской дипломатии по нескольким направлениям.

- Первое – это страны, в которых наше влияние пока меньше, чем нам необходимо с точки зрения национальной безопасности Украины и интересов нашего народа. Прежде всего, это страны Африки и других частей Глобального Юга – Латинской Америки, Азии, Тихоокеанского региона. Это колоссальный экономический потенциал, а также это значительные дипломатические возможности. К примеру, во время голосований в Генассамблее ООН за резолюции, защищающие нашу территориальную целостность и международное право. Будем усиливать позиции Украины.