Президент Зеленский дал задание послам активизировать украинскую дипломатию

Президент Владимир Зеленский провел важное ежегодное совещание с послами Украины – весь дипломатический корпус нашего государства получил задачи на следующий год.
Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.
Зеленский отметил, что готовится активизация украинской дипломатии по нескольким направлениям.
- Первое – это страны, в которых наше влияние пока меньше, чем нам необходимо с точки зрения национальной безопасности Украины и интересов нашего народа. Прежде всего, это страны Африки и других частей Глобального Юга – Латинской Америки, Азии, Тихоокеанского региона. Это колоссальный экономический потенциал, а также это значительные дипломатические возможности. К примеру, во время голосований в Генассамблее ООН за резолюции, защищающие нашу территориальную целостность и международное право. Будем усиливать позиции Украины.
- Второй аспект для украинской дипломатии – это наращивание сотрудничества с нашими традиционными партнерами, чтобы действительно следующий год был решающим в этой войне, и чтобы Украина достигла всех своих целей. Готовим модернизацию дипломатической службы, будем усиливать украинские посольства. Была и непубличная часть сегодняшней нашей встречи с дипломатами – сделал там несколько важных, чувствительных акцентов в общении с послами, - сказал Зеленский.