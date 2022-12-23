ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Крыму беспилотники атаковали нефтебазу оккупантов

Уже 304-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 23 декабря, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 24 декабря.

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00:32 Сообщают о взрыве в Нижнегорском в Крыму. Этот поселок является важным транспортным узлом. По предварительным данным, беспилотники атаковали нефтебазу.

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00:25 Оккупанты обстреляли колледж культуры и искусств в Бахмуте.

00:23 Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что медицинские учреждения на временно оккупированной территории Украины перегружены и не в состоянии справиться с большим количеством раненых оккупантов.

- Значительное количество из них умирает, так и не дождавшись первой медицинской помощи, в том числе из-за отсутствия персонала и отсутствия необходимого медицинского оборудования и препаратов. Для недопущения дезертирства легкораненых, помещения, в которых они находятся, запираются на металлическую решетку.